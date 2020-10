Suspeito de matar adolescente nas Quintas é encontrado baleado Anderson Nunes Poti foi encontrado pelos policiais do 7º DP após ouvirem os disparos. Ele foi levado para o Hospital Walfredo Gurgel.

A polícia prendeu, no final da tarde desta quinta-feira (12), um homem suspeito de ter matado um adolescente no último domingo (8), nas proximidades da guarita no Grupamento dos Fuzileiros Navais, no bairro das Quintas, zona Oeste de Natal.



De acordo com informações de testemunhas, o adolescente chegou ao local numa bicicleta com outro homem, que o abandonou lá. Instantes depois, o mesmo homem voltou e acertou um disparo de arma de fogo na cabeça da vítima, que morreu no local.



O suspeito é Anderson Nunes Poti, de 23 anos, conhecido popularmente como “Bananinha”. Ele estava baleado quando os policiais do 7º Distrito Policial o prenderam. Apolícia desconhece a identidade de quem atirou em Bananinha, que foi levado pelos policiais para o Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel para ser tratado e, em seguida, interrogado.