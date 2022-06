Internacional se mantém na liderança isolada da Série A

Site do Inter Taison estava no banco e entrou para fazer um golaço e garantir a vitória

Classificação

Pos Equipe Pts J V E D GP GC SG R% 1 Internacional 9 3 3 0 0 4 0 4 100,00% 2 Náutico 7 3 2 1 0 8 5 3 77,78% 3 Atlético-MG 7 3 2 1 0 7 5 2 77,78% 4 Cruzeiro 6 3 2 0 1 4 2 2 66,67% 5 Vitória 6 3 2 0 1 3 2 1 66,67% 6 Santos 5 3 1 2 0 8 5 3 55,56% 7 Santo André 4 3 1 1 1 6 5 1 44,44% 8 Grêmio 4 3 1 1 1 4 3 1 44,44% 9 Corinthians 4 3 1 1 1 2 2 0 44,44% 10 Flamengo 4 3 1 1 1 2 3 -1 44,44% 11 Palmeiras 4 3 1 1 1 2 3 -1 44,44% 12 Fluminense 4 3 1 1 1 2 4 -2 44,44% 13 Avaí 3 3 0 3 0 4 4 0 33,33% 14 Goiás 2 3 0 2 1 6 7 -1 22,22% 15 Barueri 2 3 0 2 1 2 3 -1 22,22% 16 São Paulo 2 3 0 2 1 2 3 -1 22,22% 17 Botafogo 2 3 0 2 1 1 3 -2 22,22% 18 Sport 1 3 0 1 2 3 5 -2 11,11% 19 Coritiba 1 3 0 1 2 5 8 -3 11,11% 20 Atlético-PR 1 3 0 1 2 4 7 -3 11,11%

O lanterna agora é o Atlético-PR - a equipe, que na rodada anterior estava em 18º, precisava vencer para assumir um lugar nas posições intermediárias e até ganhar um pouco mais de moral, mas a derrota em casa decididamente não estava nos planos. Completando a relação dos quatro últimos colocados estão o Botafogo (13º no fim de semana passado, perdeu para o Grêmio na casa do adversário por 2 a zero e caiu para o 17º lugar), o Sport (que era o 16º, e agora é o 18º) e o Coritiba (que empatou com o Avaí na casa do adverasário - 2 a 2 - e agora é o 19º).Já que se mencionou o Botafogo, a quantas andam os demais cariocas na Série A? O Flamengo, vie-lanterna após a segunda rodada, recuperou-se com a vitória sobre o Santo André na casa do adversário (2 a 1) e "pulou" para o 10º lugar; e o Fluminense, que era o sexto, caiu para o 12º depois de ser "atropelado" em casa pelo Santos (4 a 1).Eis os números da terceira rodada do Brasileirão:79 gols30 jogos2,63 gols/jogo3ª rodada23.05Corinthians 2 x 1 BarueriCruzeiro 2 x 0 VitóriaGoiás 0 x 1 Internacional24.05Atlético-PR 2 x 3 NáuticoGrêmio 2 x 0 BotafogoFluminense 1 x 4 SantosPalmeiras 0 x 0 São PauloSanto André 1 x 2 FlamengoSport 2 x 3 Atlético-MGAvaí 2 x 2 Coritiba4ª rodada30.05Flamengo x Atlético-PRCoritiba x GoiásAtlético-MG x Santo André31.05São Paulo x CruzeiroSantos x CorinthiansNáutico x FluminenseBotafogo x SportVitória x GrêmioBarueri x PalmeirasInternacional x Avaí3 golsKleber (Cruzeiro)Kleber Pereira (Santos)Marcelinho Paraíba (Coritiba)