PRF faz operação contra excesso de peso nas estradas do RN

Divulgação

Foram disponibilizados 25 Policiais Rodoviários Federais, seis viaturas, além de balanças. As ações desenvolveram-se na BR 101, em Canguaretama/RN, na BR 304, em Macaíba e Mossoró e na BR 406, em Ceará Mirim.O principal objetivo da operação consistiu em coibir o transporte de cargas com peso excedente, pois essa prática é responsável pelo agravamento das condições do pavimento das rodovias, principalmente durante a estação chuvosa.Ao final da operação foi constatado um excesso de 344,8 toneladas de cargas excedentes, o que resultou na aplicação de 98 autuações por excesso de peso, bem como no transbordo do respectivo excesso. Em apenas num veículo que transportava madeira, foi registrado o excesso de 19 toneladas.A PRF irá intensificar a fiscalização voltada para tal infração, tendo em vista a segurança no trânsito, bem como os danos causados às rodovias federais.