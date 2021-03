Potyguar/CN 1 x 1 América: fim de jogo Jogo é disputado em Currais Novos e é importante para as pretensões dos dois clubes no Estadual.

FIM DE JOGO



47 minutos - Uhhhhhhh!! Rodolfo salva o América mais uma vez e o árbitro termina o jogo.



43 minutos - Uhhhhhhh!! Dois lances perigosos contra o América. No primeiro, a zaga tira a bola em cima da linha e no outro Rodolfo afasta o perigo da área com os pés.



40 minutos - Partida entra nos minutos finais e de fundamental importância para as pretensões do América.



35 minutos - América melhora com gol do empate e vai para cima querendo a virada.



30 minutos - GOOOOOOOOOOOL DO AMÉRICA!!! Diego acertou um chute forte de fora da área no ângulo do goleiro Nilson.



27 minutos - Uhhhhhhh!! Bola na trave do goleiro Nilson após cobrança de escanteio de Teles e cabeceada por Frede.



25 minutos - Uhhhhhhh!! Nilson espalma para escanteio cobrança de falta feita por Teles, do América.



22 minutos - Uhhhhhhh!! Teles e Ciel fazem boa tabela. O lateral alvirrubro invadiu a área e bateu cruzado para fora, mas com perigo.



20 minutos - Uhhhhhhhh!! Leandro bateu forte, cruzado e a bola passou perto do gol de Rodolfo.



14 minutos - Uhhhhhhh!! Potyguar chega com perigo e mais uma vez Rodolfo para salvar o gol alvirrubro.



11 minutos - América vai em busca dos gols, pois só a vitória interessa.



7 minutos - GOOOOOOOOOL DO POTYGUAR!!!! Everaldo abre o placar em Currais Novos após cobrança de escanteio.



6 minutos - Uhhhhhhh!! Rodolfo opera um milagre em Currais Novos. Após cobrança de

falta que tinha endereço certo no gol e espalmou para escanteio.



1 minuto - América começa segundo tempo querendo abrir o placar.



COMEÇA SEGUNDO TEMPO



FIM DO PRIMEIRO TEMPO



43 minutos - Potyguar teve melhores chances que o América, mas não abriu o placar.



37 minutos - Uhhhhh!! Jogada dentro da área alvirrubra após cobrança de escanteio. Quirino debaixo do gol cabeceia para fora do gol.



33 minutos - Chances mais perigosas do jogo até o momento foram do Potyguar.



27 minutos - Duas equipes querem o gol e isso deixa a partida movimentada.



23 minutos - Uhhhhhh!! Outra vez Rodolfo. Dessa vez, depois de escanteio cobrado e a bola sobrou para Quirino, que bateu fraco para defesa do goleiro alvirrubro.



22 minutos - Uhhhhhh!! Quirino quase abre o placar para o Potyguar, mas Rodolfo mostra porque é um dos destaques do América e faz uma excelente defesa.



20 minutos - Uhhhhhh!! Chute de fora da área que quica no gramado e quase engana o goleiro do Potyguar.



17 minutos - Uhhhhhh!! Ciel faz outra boa jogada e toca para Bibi, que invade pela direita do ataque e bateu rasteiro para nova defesa do goleiro do Potyguar.



12 minutos - Boa trama com Ciel e Marcelinho. Teles recebe o passe, invade a área, mas o goleiro faz a defesa.



9 minutos - Uhhhhhhh!! Marcão perdeu um gol feito para o América. Ele cabeceou para fora do gol após cobrança de escanteio.



7 minutos - Equipe do Seridó tem um pouco mais de domínio e tem arriscado chutes de fora da área, mas sem perigo ao goleiro Rodolfo.



4 minutos - Potyguar pretende fazer valer o fato de jogar em casa para conquistar os três pontos e se manter na disputa pelo segundo turno.



2 minutos - Com vários desfalques, o América enfrenta o vice-líder do segundo turno fora de casa e precisa da vitória.



Considerada a sensação deste segundo turno de Estadual, o Potyguar de Currais Novos recebe o América, em situação complicada, no estádio coronel José Bezerra.



O alvirrubro vai a campo sem dez jogadores: três suspensos e outros sete entregues ao Departamento Médico.



Enquanto isso, a equipe de Currais Novos quer a vitória para se manter entre os primeiros na classificação geral. Além disso, torce por um tropeço do ABC para retomar a liderança perdida.