Fiba escolhe Espanha como sede do Mundial de basquete de 2014 A decisão ficou entre Itália e Espanha, com o país dos atuais campeões mundiais sendo escolhido por 11 votos contra 8.

A Fiba confirmou neste sábado (23) em Genebra, na Suiça, a realização do Campeonato Mundial de basquete de 2014 na Espanha. A decisão foi tomada após votação do Comitê Central da entidade, que escolheu o país em detrimento das demais candidatas China e Itália. Madri, Bilbao, Granada, Las Palmas e Sevilha serão as cidades-sede da competição.



Como nenhum país conseguiu a maioria absoluta dos votos no primeiro turno da eleição realizada na cidade suíça, o país com menos indicações foi eliminado, no caso a China. A decisão ficou entre Itália e Espanha, com o país dos atuais campeões mundiais sendo escolhido por 11 votos contra 8.



Após a divulgação da decisão, o presidente da Federação Espanhola de Basquete (FEB) agradeceu aos demais países competidores. "Eles elaboraram projetos fantásticos que eram viáveis em grandes países", comentou o mandatário, acrescentando que "qualquer um dos países poderia fazer um trabalho fantástico".



Madri, Bilbao, Granada, Las Palmas e Sevilha foram as cidades escolhidas para receber partidas do Mundial. Verdadeira obsessão dos entidades espanholas relacionadas ao basquete, o projeto apresentado pela Espanha envolve uma série de outras ações anteriores à competição, como a organização de mais de 250 eventos para promoção do esporte desde 2009 até a data do Mundial, em 2014.



Outro trunfo espanhol foi o respaldo de sua população que em pesquisas indicou um apoio de 92,4% ao torneio. Artistas, músicos e personalidades do mundo esportivo espanhol como Rafael Nadal, Iker Casillas e Raúl González participaram da campanha de candidatura do país.



O próximo Campeonato Mundial de basquete será realizado em 2010, na Turquia.