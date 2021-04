Ex-detento é executado com tiros de pistolas de uso restrito Ronaldo da Silva, o Maruim, foi morto com vários tiros por uma dupla ainda não identificada. Casa da irmã dele foi “metralhada” pelos criminosos.

O ex-detento Ronaldo da Silva foi executado com vários tiros de pistolas 9 milímetros e ponto 40, ambas de uso restrito das Forças Armadas, na noite desta quarta-feira (1º). O crime foi cometido às 21h30, em frente à casa dele, na rua João Rodrigues da Silva, em Igapó, bairro da zona Norte de Natal. Dois homens em uma moto foram os autores do assassinato.



Antes de matarem Maruim, como era conhecido Ronaldo da Silva, os dois homens foram até a casa da irmã dele, na mesma rua, e “metralharam” o local. “Eles praticamente destruíram a casa com tantos tiros”, relatou um policial da delegacia de plantão da zona Norte. Nesse ataque, um homem foi baleado, mas passa bem.



Após a ação, a dupla se preparava para fugir quando Maruim chegou. “O Maruim não percebeu que estava sendo procurado e apareceu na rua no momento errado. Os dois homens o executaram com vários tiros de pistola e se evadiram em uma moto vermelha sem serem identificados”, contou o policial.



A equipe do 9º Distrito Policial vai investigar o assassinato.