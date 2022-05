Artur agradou à Frasqueira nos primeiros treinos

Fotos: Elpídio Júnior

Como já havia feito no período da manhã, seu primeiro treino, o treinador fez o grupo participar de um longo treinamento tático, onde mais uma vez explorou o posicionamento da equipe em campo, tanto ofensivamente, como defensivamente, nas jogadas de bolas paradas, saída de jogo e a movimentação no ataque.Por diversas vezes, Arturzinho paralisou o lance, orientando os atletas, corrigindo alguns detalhes e cobrando bastante do elenco, inclusive dando alguns gritos na galera assustada e concentrada.No final, o técnico dividiu o grupo para treinos complementares. Os zagueiros fizeram um trabalho de desarme e antecipação, os volantes um treinamento de fundamentos, como passe e cabeceio, enquanto o restante realizou um treino de finalização com chutes a gol e cruzamentos.A boa notícia para o treinador foi o retorno aos trabalhos do lateral-direito Marco Aurélio, que se recuperou de uma lesão no tornozelo e participou normalmente da movimentação.O atacante Fábio Silva realizou um treinamento em separado, enquanto os zagueiros Juninho e Fabiano, o lateral/meia Simão e o meia Sandro continuam fora dos treinos, em tratamento intensivo com os médicos e fisioterapeutas do clube.Os jogadores foram liberados após a atividade e já fizeram um último treinamento antes da viagem para Caxias do Sul (RS) na manhã desta quinta-feira (21), a partir das 8h, no Estádio Frasqueirão.