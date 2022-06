Em pleno Mineirão, Cruzeiro aplica 2 a zero no Vitória Com o resultado, os mineiros assumem o segundo lugar provisório na classificação.

Jogando em pleno Mineirão, o Cruzeiro não deixou espaço para o visitante Vitória - aplicou 2 a zero no visitante, ainda no primeiro tempo, e agora detém (ainda que por enquanto) o segundo lugar na classificação da Série A do Brasileiro.



Nos instantes iniciais, o time da casa tratou de mostrar quem mandava ali - e virou quase um "jogo de um time só": enquanto o Cruzeiro tomava a iniciativa e tinha a posse de bola na maior parte do tempo, o Vitória - visivelmente na retranca, em um franco esquema 4-5-1 - apenas se defendia. Uma retranca tão forte que o Cruzeiro demorou um pouco para impor seu ritmo.



Certo é que as primeiras investidas dos mineiros foram por meio de Athirson e Jonathan, de longa distância. Aí, aos 22 minutos, veio o primeiro gol: Fabrício cabeceou na intermediária e "acionou" Thiago Ribeiro, que tocou a bola sobre a defesa do Vitória; Kleber recebeu, invadindo a área, ganhou dos zagueiros na velocidade e de pé esquerdo abriu o marcador - 1 a zero.



Seis minutos depois, veio o segundo gol do Cruzeiro: pela esquerda, Ramires passou para Athirson e ese cruzou para Kleber - que, na área, se desvencilhou de Victor Ramos e ampliou o placar.



A partir daí, os visitantes esboçaram uma fuga da retranca, rumo ao ataque, sem grande sucesso - e, nisso, escapou de levar o terceiro gol: aos 36 minutos, Athirson cruzou para Kleber, que chutou com convicção (desta vez, o goleiro Viáfara defendeu). Só aos 40 minutos é que o Vitória engrenou um ataque, com Neto Baiano girando fora da área e chutando "para o lado que o nariz apontou", No minuto seguinte, nova investida: Ramon passou para Vanderson que "soltou a bomba" - que acabou na mão do goleiro Fábio.



No segundo tempo, o Vitória entrou em campo no esquema 4-4-2, com Adriano no lugar de Ramon - e tentou equilibrar as ações, o que o Cruzeiro não deixou. Por outro lado, o goleiro Viáfara foi bastante acionado, aparando especialmente as ameaças de Jonathan, Thiago Ribeiro, Ramires, Marcão e Maquinhos Paraná (que substituiu Athirson). E o placar ficou no 2 a zero mesmo; os mineiros, neste momento, passam a se preocupar com a Libertadores: na quarta (27) o time joga no Mineirão contra o São Paulo.



O Cruzeiro, do técnico Adilson Batista, venceu com Fábio; Jonathan, Anderson, Thiago Heleno, Gerson Magrão (Bernardo); Fabrício, Henrique, Ramires, Athirson (Marquinhos Paraná); Thiago Ribeiro (Zé Carlos) e Kléber. O Vitória, comandado por Paulo César Carpegiani, jogou com Viáfara; Bosco, Wallace, Victor Ramos, Robson; Vanderson, Uelliton, Bida (William), Carlos Alberto, Ramon (Adriano); e Neto Baiano (Roger).