Nominuto é o veículo on-line mais acessado pelos natalenses

Ilustração: César Augusto Pesquisa foi realizada pela Consult entre os dias 16 e 18 de março, com 800 entrevistados.

é o mais acessado pelos natalenses. A pesquisa de opinião Mídia em Natal/RN, realizada pela Consult entre os dias 16 e 18 de março, com 800 entrevistados, coloca ainda o portal empatado com o Google e à frente do MSN, Orkut, UOL e Youtube.Segundo a pesquisa, em Natal osó não é mais acessado que o Globo.A pergunta que a Consult fez aos entrevistados foi: Qual o endereço na internet que o(a) sr.(a) costuma utilizar com mais frequência para acompanhar as notícias jornalísticas?Do total de pessoas ouvidas, 17,71% responderam que recorriam ao Globo; 6,25% disseram que acessavam o; o mesmo percentual citou o Google. O Orkut e MSN aparecem empatados com 4,17%, seguidos pela Tribuna do Norte, com 3,13%. O UOL e o Youtube foram citados por 2,08% e 1,04% dos entrevistados, respectivamente.Para o diretor geral do, jornalista Diógenes Dantas, a pesquisa Mídia em Natal é a prova de que o portal já se consolidou como o principal veículo de comunicação on line do Estado. “Ojá é uma referência jornalística. Estamos no caminho certo".Com base na pesquisa, a Consult constatou também que a televisão é o veículo utilizado com mais frequência pelos natalenses.Do total de entrevistados, 646 (80,75%) veem mais TV. Em segundo lugar, aparece o rádio FM, com 7,88%, seguido de perto pela internet (7,13%). Dentre as pessoas consultadas, 19 (2,38%) disseram que ouvem mais rádio AM, e 13 (1,63%) responderam que tem maior costume de ler jornal.A pesquisa dividiu os entrevistados por grupos de faixa etária e mostrou que é entre os jovens com até no máximo 25 anos que a televisão faz menos sucesso e a internet e o rádio FM estão mais presentes. Inclusive, a internet supera o rádio nesse segmento e entre o público com idade entre 25 e 34 anos. Já os entrevistados acima de 35 anos ouvem mais rádio FM e acessam menos a internet.As pessoas com maior escolaridade são as que mais utilizam internet e que menos ouvem rádio FM, segundo a pesquisa. Já os analfabetos são os que mais ouvem rádio FM. Eles também usam pouco a internet.A Consult perguntou também qual a emissora de rádio FM que os entrevistados ouvem com maior frequência e concluiu que a 96 FM é campeã absoluta de audiência. Já entre as emissoras de TV, a Intertv Cabugi/Globo é a preferida.A pesquisa ouviu a população acima de 16 anos, distribuída nas quatro regiões administrativas de Natal.