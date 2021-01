Empresários lançam Expofruit em Mossoró

Foto: Arquivo Nominuto

Esse ano, a Expofruit promete ser uma das soluções para a venda da produção de frutas no Oeste do Rio Grande do Norte, comprometida pelos efeitos da crise financeira internacional, com mais de 30% de retração no consumo dos europeus.Mesmo assim, o presidente do Comitê Executivo de Fitossanidade do RN – Coex, Segundo de Paula, acredita que a Feira irá impulsionar a compra de frutas do Estado. “A Expofruit é uma oportunidade para os produtores e os empresários do segmento de fruticultura na comercilização de frutas", garante Segundo. Empresários da Rússia e da Argentina já confirmaram presença no evento.Com o tema “Fruta, um pedaço do Brasil que gira o mundo”, o evento tem parceria do Governo do Estado, Prefeitura de Mossoró, Universidade Federal Rural do Semi-árido – Ufersa e Sebrae.A programação do evento conta com palestras, mini-cursos e rodadas de negócios com empresários internacionais, onde são gerados novas oportunidades de comercialização das frutas tropicais.A Expofruit acontece de 3 a 5 de junho, no Centro de Exposições em Mossoró. O evento é direcionado a empresários do setor alimentício, incluindo produtores e negociadores de safra.