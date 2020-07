América relaciona grupo para jogo contra o Confiança Os 18 convocados por Tita já estão a caminho de Sergipe, para estrear na Copa do Brasil.

O América, a exemplo do ABC, já tomou o rumo do local de estreia na Copa do Brasil. No caso rubro, a cidade de Aracaju (SE), onde a equipe terá pela frente o Confiança-SE nesta quarta (4) no estádio Lourival Batista.



O técnico Tita relacionou os atletas Rodolpho, Adriano, Carlos Alberto, Frede, Adalberto, Alisson, Tiago Gasparino, Alexandre, Cleisson, Lúcio, Fábio Neves, Diego, Tiago Messias, Dude, Berg, Rinaldo, Bibi e Wendes.



Se o América não "liquidar na ida", isto é, vencer o Confiança por dois gols de diferença, o jogo da "volta" será no dia 18, no Machadão. Caso o time rubro supere o adversário sergipano, terá na segunda fase como adversário ou a Portuguesa-SP ou o Icasa-CE.



Só para lembrar: a última vitória do América na Copa do Brasil foi contra o Fluminense-RJ em pleno Maracanã, em 2007 - a equipe venceu no Maracanã o jogo da "volta" da segunda fase, 1 a zero, gol de Rodrigo Paulista; mas o placar foi insuficiente para o América, então sob comando de Estevam Soares, seguir adiante (na "ida", em Natal, deu Fluminense, 2 a 1).