Polícia Federal lança o Primeiro Curso de Gestão em Matéria Previdenciária Durante o evento, acontecerão também discussões a respeito das experiências desenvolvidas em operações policiais e investigações para o combate à fraudes.

A Divisão de Repressão a Crimes Previdenciários da Polícia Federal realiza, em Natal, de 09 a 13 de março, o I Curso de Gestão em Matéria Previdenciária e o Encontro nacional de chefes de Delegacias de Prevenção e Repressão a Crimes Previdenciários e Coordenadores de Forças-Tarefa, reunindo mais de 50 Delegados de Polícia Federal de todos os estados da Federação.



Durante o evento, além das discussões a respeito das experiências desenvolvidas em operações policiais e investigações para o combate à fraudes contra o INSS, os policiais participarão também de treinamentos especializados.



A cerimônia de abertura aconteceu em um hotel da praia de Ponta Negra, às 09h da manhã desta segunda-feira (9) e contou com a presença, dentre outras autoridades da Instituição, do Superintendente Regional da Polícia Federal no Rio Grande do Norte, Hélio Sant’Anna e Silva Júnior e do Coordenador-Geral de Polícia Fazendária, em Brasília, Delegado Rômulo Berrêdo.