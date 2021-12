Após perda do Campeonato Paraibano, Treze libera 19 jogadores

Site futebodaparaiba Treze promove um desmanche total após a perda do título

O desfile de mala contou com Erlon, Celso, Joãozinho, Nonato, Geraldo Madureira, Ângelo, Daniel, Maurício Gaúcho, Bruno, Gildázio, Lecheva, Tony, Alexandre Silva, Antonio Carlos, Ernandes, Delmir, Rodrigues e Jaime.Continuam no Galo da Borborema apenas Laênio, Mateus, George, Cleidson, André Lima, Cléo, Roni, Gustavo e Adriano. Em breve a diretoria executiva se reunirá para decidir se participará ou não da Copa Paraíba, competição que acontecerá no segundo semestre de 2009, precisamente no mês de setembro. O campeão representará a Paraíba na Copa do Brasil.