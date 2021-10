MLST ocupa sede do Incra

Vlademir Alexandre Famílias inteiras chegaram ao lugar na terça-feira.

Dezenas de famílias, incluindo mulheres e crianças, ocupam todo o prédio da instituição, que fica na rua Potengi, do bairro Petrópolis.As reivindicações vão desde reforma agrária à construção de casas e escolas em diversos assentamentos.As primeiras negociações estão previstas ainda para a manhã desta quarta-feira (29), entre a liderança do movimento e o superintendente do Incra, Paulo Sidnei.