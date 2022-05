Wilma tem audiência com o ministro Mantega nesta quarta-feira em Brasília

Artur Dantas Governadora Wilma de Faria viaja nesta quarta-feira (20).

Além dos governadores da região Nordeste, que confirmaram presença na audiência com o ministro Guido Mantega, também participam do evento em Brasília os secretários estaduais da Fazenda/Tributação. Na pauta do encontro, volta à tona um tema abordado na última reunião dos governadores nordestinos: a liberação de R$ 2,1 bilhões em financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para compensar a queda na arrecadação dos Estados nordestinos e estimular o desenvolvimento da região neste período de crise.Ainda em Brasília, a governadora irá se reunir com a diretoria da TRIP Linhas Aéreas, às 12h30, e com o presidente do Ibama, Roberto Messias Franco, para discutir assuntos de interesses do Rio Grande do Norte.