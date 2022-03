Macuglia faz mudanças; Guaru joga e Souza não viaja para Campinas Meia será poupado da viagem; treinador fez alterações na defesa e no meio-campo, mas manteve dupla de ataque; volante Cadu não virá mais.

Tudo indica que a equipe do América vai passar por algumas alterações em relação à equipe que foi derrotada na estreia para o Atlético Paranaense. A grande baixa para o jogo em Campinas será o meia Souza, poupado, que fica em Natal. E ainda na noite desta terça-feira (12) a diretoria confirmou que Cadu não vem mais.



O jogador recebeu uma espécie de ultimato, teria até o dia de hoje para dar uma resposta defitiva sobre sua vinda, e como ele não manteve contato a diretoria desistiu de esperar por ele e vai em busca de um novo jogador para a posição. O América ainda espera por definição sobre o ala Badé.





coletivo



No coletivo que realizou hoje à tarde no CT Abílio Medeiros, em Parnamirim, o técnico Guilherme Macuglia processou várias modificações, procurando dar maior qualidade, entrosamento e consistência à equipe que pretende mandar a campo.



As novidades ficaram por conta da entrada do lateral Thoni no lugar de Breno, do zagueiro Marcelo Ramos, na vaga de Edspn Rocha, dos volantes Jackson e Everton César, substituindo Alexandre, e do meia Guaru. Souza será poupado e não viaja para Campinas.



A mudança, até certo ponto surpreendente, pois mantém o zgueiro Luís Henrique como ala, apesar da lentidão que demosntrou na estreia, mudando o esquema 3-5-2 para o 4-4-2.





O time principal formou com Weverton, Thoni, Marcelo Ramos, Plínio e Luís Henrique; Jackson, Ricardo Oliveira, Everton César e Guaru; Sandro Hiroshi e Lúcio.



Durante o treino, Macuglia fez algumas alterações: sacou Weverton para a entrada de Rodolpho, colocou Xavier na vaga de Luís Henrique e lançou Fábio Neves no lugar de Sandro Hiroshi.