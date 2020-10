Potyguar de Currais Novos humilha o América - análise do jogo O time rubro jogou apenas sete minutos iniciais, depois foi presa fácil do bom time de Currais Novos; a goleada de 4 a 1 ainda foi pouco.

Uma vergonha!



Não existe outra palavra para definir o que foi o América na noite desta quarta-feira (11) no Machadão.



O time rubro só foi melhor que o Potyguar de Currais Novos até os sete minutos do primeiro tempo. Até Quirino e Cia descobrir que podiam sim “passear” no Machadão.



Não demorou, e aos sete minutos, numa cabeçada de Quirino que, a princípio, pareceu falha do goleiro Rodolfo, o tricolor do Seridó abriu o placar.



Depois daí, o América se transformou em uma bando desorganizado em campo. Os passes errados se sucederam e rapidinho a torcida rubra perdeu a paciência.



O Potyguar que não tinha nada a ver com os problemas do América seguiu fazendo seu jogo. Se o América jogava mal, a equipe curraisnovense “deitava e rolava.”



O time de Neto Matias saía organizado e chegava organizado ao ataque, e dava mostras claras que estava muito mais perto de fazer o segundo que tomar o gol de empate.



E foi o que aconteceu. Aos 31 minutos, o jogador Leandro avançou pela direita, driblou o marcador para o meio da área e bateu até de forma despretensiosa, a bola morreu no canto baixo do goleiro rubro e, de novo, a impressão de falha de Rodolfo.



As vaias aumentavam. O técnico Tita e o ala direito Carlos Alberto eram os alvos principais da ira da torcida.

Para piorar a situação, o volante Diego deu um carrinho de frente no defensor do Potyguar e foi expulso de jogo.



O América começava a jogar com dez homens e tinha uma missão espinhosa de virar o placar adverso.



Assim, debaixo de muitas vaias da torcida, foi decretado o fim do primeiro tempo.



O segundo tempo recomeçou com a torcida sentindo de imediato o efeito das mudanças efetuadas por Tita.



Se o time estava mal, com as entradas de Allison no lugar de Dude (péssimo em campo), Marcelinho no lugar de Cleisson (estou sem entender até agora) e Bibi na vaga de Rinaldo, ficou pior ainda.



Aumentou a intranqüilidade, o número de passes errados, e também o “furdunço” em campo. Qualquer time de bairro é mais organizado taticamente que o time profissional do América.



Logo aos cinco minutos, o atacante Quirino, uma das principais peças em campo, fez o terceiro gol, mas o assistente Lourival Cândido decretou impedimento.



Nada, absolutamente nada de diferente acontecia. O Potyguar continuou senhor absoluto do jogo, abusando de desperdiçar oportunidades, e jogando até como se estivesse treinando.



Não demorou e o castigo aumentou. Aos 26 minutos, Quirino recebeu livre, avançou e chutou forte no canto baixo do goleiro Rodolfo. 3 a 0.



Aumentaram as vaias e a indignação da torcida americana. Festa maior na arquibancada onde normalmente se localiza a torcida do Alecrim.



Merica, presidente, Raminho Taxista, Geraldinho, Canindé Cambista , Luís Paulo de Araújo Rubin e toda galera festejavam a espetacular vitória do tricolor.



Pouco depois, sem merecimento, mas se valendo única e exclusivamente da vontade do artilheiro Lúcio, o rubro diminuiu. Será que ainda dava tempo para alguma coisa?



Não! Aos 34 minutos, o meia Tiago dominou a bola na entrada da área.



E quatro defensores rubros observando...



Ele avançou mais um pouco, e os quatro defensores olhando...



Ele ajeitou para o pé direito e os quatro jogadores olhando...



Se arrumou, e os quatro defensores olhando...



E sob os olhares dos mesmos quatro marcadores que nada fizeram para impedir, ele chutou forte no canto direito. 4 a 1.



O América estava liquidado.

Depois foi passeio. Gritos de olé das duas torcidas – América e Potyguar – e desespero e erros acumulados do América.



Na frente, Lúcio e Bibi, dupla que bem poderia ter começado jogando, ainda dava algum trabalho aos defensores do tricolor.



Fim do jogo. Não sem antes a torcida entoar o canto: “Adeus, Tita! Adeus Tita! Adeus, Tita!”



Destaques do jogo

Quirino e Tiago – Potyguar de Currais Novos



Pior em campo

Todo o time do América, com exceção do atacante Lúcio e Cleisson que saiu no intervalo.



Perguntas sem resposta.

Como o treinador Tita pode começar uma partida em que precisa vencer com três volantes, um meia no ataque e alas que não passam do meio-campo, e volantes que não se apresentam?



Arbitragem

Um bom trabalho de Antônio Márcio, com assistência sem erros de Milton Otaviano dos Santos e Lourival Cândido das Flores.



Renda de 18.210,00 para um público pagante de 1.259.



Outros resultados



Em Assu, o ABC venceu o ASSU de 2 a 1; em Mossoró, Baraúnas e Santa Cruz fizeram um grande jogo e ficaram no empate de 2 a 2.