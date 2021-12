Copa do Brasil bem perto da reta final

CBF News A cobiçada Copa do Brasil, versão 2009

Americano, Atlético/MG, Atlético/PR, Corinthians, Coritiba, CSA, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Goiás, Icasa, Internacional, Náutico, Ponte Preta, Vasco da Gama e Vitória são os últimos 16 clubes ainda na disputa do troféu.A Copa do Brasil 2009 é a 21ª edição de sucesso da competição idealizada no primeiro ano da gestão de Ricardo Teixeira à frente da CBF, em 1989.O torneio conta em seu início com a participação de 64 equipes de todos os estados do Brasil em busca do sonho de participar da Copa Libertadores da América, direito concedido ao campeão da Copa do Brasil.A taça da Copa do Brasil já passou por oito modelos, sendo que este último estreou na edição de 2008, vencida pelo Sport.O atual troféu é muito parecido ao do Campeonato Brasileiro, e esculpido pelo mesmo artista, Holoassy Lins de Albuquerque.Pesando 2 kg e medindo 62 cm, a nova taça, de aço inoxidável polido, reproduz o desfraldar de uma bandeira com listras verde e amarelo.Na base, composta de acrílico negro, estão as bandeiras das 27 unidades territoriais do Brasil.Nesta terça-feira, a Ponte Preta recebe o Americano, no Moisés Lucarelli, em Campinas, para o jogo de volta. A primeira partida, em Campos, no Rio de Janeiro, terminou 0 a 0.Na quarta-feira serão seis os jogos. O Icasa enfrenta o Vasco da Gama em Juazeiro do Norte, tendo conseguido o empate em 1 a 1 no primeiro jogo, no Rio de Janeiro. Atlético/MG e Vitória se enfrentam no Mineirão, após a vitória do time baiano por 3 a 0 em Salvador. O Corinthians recebe o Atlético/PR no Pacaembu, após o resultado de 3 a 2 no jogo de ida, na Arena da Baixada, em Curitiba.Coritiba e CSA fazem ainda na quarta-feira o jogo de volta, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba. A primeira partida terminou com vitória por 4 a 0 do time paranaense, no Estádio rei Pelé, em Maceió.O Fortaleza enfrenta o Flamengo no Castelão, em Fortaleza, após o empate em 0 a 0 no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.O último jogo de quarta será entre Internacional e Náutico, no Beira-Rio, após a vitória do time colorado por 3 a 0 no Estádio dos Aflitos, em Recife.Na quinta-feira, a última partida das oitavas-de-final. O Fluminense enfrenta o Goiás no Maracanã. No primeiro jogo, no Serra Dourada, os times ficaram no empate em 2 a 2.