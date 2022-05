Flamengo pronto para a batalha no Beira-Rio

Site do Flamengo Técnico Cuca define a equipe para o jogo desta quarta-feira

Rubro-negro acertou hoje à tarde os últimos detalhes para o confronto de amanhã, contra o Internacional, pela Copa do Brasil.O Flamengo treinou hoje à tarde no CT Eldorado do Sul, em Porto Alegre. O técnico Cuca acertou os últimos detalhes na equipe para o confronto de amanhã, contra o Internacional, no Estádio Beira-Rio.O rubro-negro joga por uma vitória ou por um empate com gols para se classificar para a próxima fase da Copa do Brasil. Em caso de empate sem gols, a vaga será decidida nos pênaltis.Depois do tradicional treinamento recreativo, Cuca trabalhou jogadas ensaiadas e cobranças de pênalti com o time rubro-negro.O treinador adiantou que não vai confirmar a equipe titular para amanhã, já que vai esperar por Emerson até momentos antes da partida. Zé Roberto e Obina também estão na disputa por uma vaga no ataque do Flamengo.Após a atividade, Cuca elogiou a equipe do Internacional, mas disse que o Flamengo está preparado para fazer uma grande partida.-“Será um grande duelo contra o Inter, que é uma das melhores equipes do Brasil. Eles estão há mais de 500 minutos sem tomar gols, venceram dois grandes times no Brasileirão, mas temos uma força grande dentro da gente.Flamengo é assim. Vamos lutar muito para vencer. Estamos preparados para enfrentar o Inter e os mais de 45 mil torcedores”.