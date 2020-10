Fora de casa, ABC bate o ASSU por 2 a 1 e assume a vice-liderança Ben-Hur e Paulinho Macaíba marcaram os gols da vitória alvinegra jogando fora de casa e derrotando o campeão do primeiro turno.

Assim como no primeiro turno, o ABC derrotou o ASSU pelo Campeonato Estadual. Dessa vez, a partida foi disputada no estádio Edgarzão, e o alvinegro venceu por 2 a 1 nesta quarta-feira à noite. Com o resultado, o Mais Querido alcançou a vice-liderança no segundo turno.



Ben-Hur e Paulinho Macaíba marcaram os gols da vitória alvinegra enquanto Luiz Carlos descontou para o Camaleão do Vale. Aos 4 minutos, Sandro cobrou falta da esquerda e colocou na cabeça de Ben-Hur, que se antecipou ao goleiro Erasmo e abriu o placar.



No final do primeiro tempo, o lance mais bonito da partida com Paulinho Macaíba, que acertou um sem-pulo e exigiu boa defesa de Erasmo.



O segundo tempo era o ASSU querendo o empate e o ABC explorando o contra-ataque. Aos 25 minutos, em um lance duvidoso, Erasmo cometeu pênalti em Erandir.

Paulinho Macaíba cobrou no canto direito do gol e fez o segundo gol alvinegro sob os protestos dos assuenses.



De tanto pressionar, o ASSU chegou ao gol de honra aos 40 minutos com Luiz Carlos após uma boa jogada pelo meio, que deixou a zaga alvinegra aberta e o atacante não perdeu a chance para marcar.