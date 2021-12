PM estoura “boca de fumo” em Mossoró Foram apreendidos quatro pacotes contendo 180 gramas de maconha cada, 114 pedras de crack, além de apetrechos para embalar a droga.

Quatro homens foram presos e um adolescente apreendido na noite de segunda-feira (4), no bairro Belo Horizonte, em Mossoró, sob acusação de tráfico de drogas. Policiais do 2º Batalhão da Polícia Militar receberam uma denúncia anônima através do telefone 190 e ao se deslocarem a casa encontraram os suspeitos em fuga. Foram apreendidos quatro pacotes contendo 180 gramas de maconha cada, 114 pedras de crack, além de apetrechos para embalar a droga.



O comandante do 2º BPM, tenente-coronel Elias Cândido, explicou que por volta das 18h o Centro de Operações recebeu uma informação anônima dando conta da presença de homens armados em uma casa na rua João Damásio. Imediatamente, quatro equipes foram deslocadas ao local.



Uma guarnição do Grupo Tático de Combate (GTC), outra do Grupo Tático de Abordagem em Motocicletas (GTAM), além das viaturas 216 e 217, fizeram um cerco na residência. “Os policiais se preparavam para a abordagem quando viram alguns homens pulando a cerca do aeroporto. Eles fugiram em direção ao mato”, falou o comandante.



A PM entrou no imóvel e prendeu o dono da casa identificado como William Holanda da Silva. As diligências se estenderam ao matagal e, minutos mais tarde, foram presos Iraquiam Joaquim da Silva, 22 anos, Arthur da Silva Souza, 18 anos, e Marcelo da Silva Mendonça. Um adolescente de 17 anos foi apreendido com o grupo.



Segundo o comandante Elias Cândido, os cinco foram encaminhados à Delegacia de Plantão e lá acabaram autuados por tráfico. Na casa foram apreendidos a droga e equipamentos que não deixam dúvida de que ali funcionava um ponto de venda de droga.



O tenente-coronel ressaltou que a participação da população foi decisiva para a localização da “boca de fumo”. Ele garante que o denunciante tem a garantia do sigilo e do anonimato ao ligar para a polícia.