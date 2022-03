ABC contrata o experiente ala Ademar Jogador passou por grandes clubes e tem uma marca na carreira: na "Batalha dos Aflitos", em 2005, contra o Grêmio, foi ele que perdeu o pênalti fatídico.

O ABC confirmou a contratação do ala Ademar, experiente atleta que vem do Oeste de Itápolis, em São Paulo, mas que teve passagens por importantes clubes do futebol brasileiro.



Ademar tem como marca registrada, de não boa lembrança, sua participação na “Batalha dos Aflitos”, em 2005, quando o Náutico perdeu para o Grêmio de 1 a 0, dentro de casa, e com quatro homens a menos, gol de Anderson aos 61 minutos.



Antes, aos 58, Ademar foi encarregado de cobrar o pênalti que selaria a vitória e classificação do Náutico. Ademar, esse que vem para o ABC, correu para a bola tranqüilo, bateu, e Galatto defendeu. Quase no mesmo lance saiu o gol de Andreson, hoje no Manchester United.



O lateral-esquerdo Ademar disputou o último Campeonato Paulista pelo Oeste de Itápolis. Além disso, o jogador teve passagens pelo Guarani e pelo Náutico, antes de voltar ao interior de São Paulo.



O técnico Heriberto da Cunha confirmou a negociação. “Jogou comigo no Sport. É um jogador que tem uma boa marcação, tanto joga bem com dois ou com três zagueiros. Ele não é um jogador de entrar por dentro, mas atua bem jogando pelos flancos”, afirmou o comandante.



Para a partida do próximo sábado contra o Figueirense, Ademar deve ficar à disposição de Heriberto da Cunha e deve ser regularizado ainda nesta semana.