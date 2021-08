Denarc prende integrante de rede interestadual de tráfico

Thyago Macedo Boneco furado a bala, farda do Exército, computador e vários celulares foram apreendidos.

De acordo com o delegado Odilon Teodósio, titular da Denarc, a Justiça de Araguaina (TO) expediu vários mandados de prisão que estão sendo cumpridos em Goiás, Brasília, Mato Grosso, Tocantins e Rio Grande do Norte. Edson Olegário foi preso em uma mansão em Nova Parnamirim.O delegado informou que ele é dono de um grande patrimônio e possui várias casas e carros na grande Natal. Apesar de não apreender droga, a polícia encontrou na residência, localizada na rua Caraú, uma pistola calibre 380 municiada, vários celulares, uma farda do Exército Brasileiro, e um boneco modelo, utilizado como alvo de tiros.Segundo Odilon Teodósio, além de responder ao processo por tráfico de drogas, Edson Olegário é acusado de três homicídios no Rio Grande do Norte. Por esses crimes, ele foi condenado a 40 anos de prisão e, após passar 17 anos preso, estava no livramento condicional.“Essa ação na verdade é da Denarc de Tocantins. Nós apenas demos um apoio cumprindo o mandado de prisão e busca e apreensão. Agora, estamos esperando que o pessoal daquele estado venha até aqui recambiar o preso”, informou Odilon.O delegado ressaltou que em um dos carros do acusado, a polícia encontrou munições deflagradas recentemente. No interrogatório, Edson confirmou que efetuou alguns disparos nesta quinta-feira (16), mas, o fato ocorreu em um matagal. A polícia informou que ainda vai investigar isso.Em relação à farda do Exército Brasileiro apreendida na casa, o preso informou à polícia que ela pertence ao seu genro. Além de Edson Olegário, duas pessoas foram presas em Cuibá, uma em Goiás e quatro em Tocantins.