Procurador analisa se recorrerá decisão do TCE

Arthur Dantas Procurador Bruno Macedo analisa próximo passo da prefeitura sobre suspensão de contrato.

A decisão foi tomada logo após o Tribunal de Contas do Estado votar pela suspensão do contrato entre a prefeitura de Natal e a empresa pernambucana TCI BPO Tecnologia Conhecimento e Informação S/A, que seria responsável por este serviço.Bruno Macedo fez questão de ressaltar que a principal prejudicada com a anulação do contrato é a população que não poderá contar com um atendimento de qualidade, comprovado nas outras gestões.“Vamos analisar as consequências da decisão e ver como será a continuidade deste serviço. A prefeitura vai decidir se iremos recorrer junto ao poder Judiciário”, informou.