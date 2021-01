Prefeitura inicia na segunda-feira Semana de Combate à Dengue

Elpídio Júnior Micarla de Sousa abrirá Semana de Combate à Dengue

Escola Municipal Ulisses de Góes, em Nova Descoberta, a Semana de MobilizaçãoSocial de Combate à Dengue.A semana, que tem como tema "Ser feliz é viver sem dengue", será realizada de 23 a 27. A iniciativa faz parte do Programa Continuado de Combate à Dengue, da Secretaria Municipal de Saúde(SMS), e tem por objetivo conscientizar a população para a adoção de medidas preventivas essenciais ao controle do mosquito Aedes Aegypti.Na oportunidade, a chefe do Executivo municipal lançará ainda o concurso de cartazes "Ser feliz é viver sem dengue", destinado aos alunos das escolas municipais, estimulando a realização das ações de combate ao mosquito.A Fundação Nacional de Saúde (Funasa), o Exército Brasileiro e o Clube de Desbravadores estarão participando da ação. A parceria combaterá a proliferação do mosquito em áreas vulneráveis da cidade e terá como principal tarefa inspecionar e eliminar os criadouros em potencial, sobretudo em terrenos baldios, nas quatro zonas da capital.

Fonte: Assessoria de Imprensa da Prefeitura