Rio de Janeiro bate São Paulo em arrecadação Cariocas arrecadaram mais que paulistas nos jogos das semifinais, mas paulistas engordaram mais os cofres.

Há um consenso no esporte de que os novos estádios, em sua grande maioria chamados de “arenas”, sejam menores em relação aos antigos estádios construídos no Brasil. Não se vislumbra a necessidade de ter mais de 100 mil pessoas nas arquibancadas.



Mas o que se viu nas semifinais dos dois principais estaduais do país foram disputas por ingressos e casa cheia nos quatro jogos do Carioca e do Paulista realizados no último final de semana.



E na disputa particular, com o Maracanã como trunfo principal, o torcedor do Rio de Janeiro pode se orgulhar de ter comparecido em maior número às arquibancadas, gerando também maior receita.



Somadas as rendas obtidas com os dois jogos da semifinal disputados até o momento em cada um dos dois estados, o Rio de Janeiro teve 30% a mais de arrecadação que São Paulo.



No sábado, dia 11 de abril, na goleada do Botafogo sobre o Vasco, por 4 a 0, a receita foi de R$ 1.096.229,50. No domingo, o Flamengo garantiu a vaga com triunfo de 1 a 0 sobre o Fluminense, em partida com renda de R$ 1.245.363,00.



As duas partidas juntas atingiram a impressionante marca de R$ 2.341.592,50. Os dois times vencedores dos jogos disputados no Maracanã garantiram a classificação para a final da Taça Rio, já que a disputa é em jogo único.



No mesmo sábado, o Santos recebeu o Palmeiras na Vila Belmiro e fez o dever de casa, vencendo por 2 a 1 no jogo de ida. Apesar de contar com sua casa cheia, com lotação esgotada, a arrecadação dos santistas foi R$ 560.350,00, menos da metade do obtido no Fla-Flu.



No Pacaembu, no domingo, o Corinthians bateu o São Paulo e quase chegou perto dos valores obtidos no Rio de Janeiro. A renda foi de R$ 1.109.811,50.



Na venda de ingressos, novamente os cariocas ficaram na frente, e por goleada. Obviamente há que se levar em conta a capacidade bastante superior do estádio Mário Filho, palco das decisões cariocas, em relação ao estádio municipal Paulo Machado de Carvalho e ao estádio Urbano Caldeira, onde ocorrem as semifinais paulistas.



Os cariocas compraram 134.468 ingressos, 64% a mais que os paulistas, que adquiriram 48.611 bilhetes.



Mas nem tudo está a favor do Rio de Janeiro. E o que fala mais alto neste momento é a fórmula da competição e a organização financeira de cada clube.



No momento de contabilizar o que sobre para cada clube depois de pagas as despesas com a partida, são os paulistas que mais embolsam e enchem seus cofres.



Como a semifinal em São Paulo é disputada em dois jogos, cada clube fica com a renda quando é mandante. O Corinthians ficou em primeiro lugar com R$ 644.319,18 líquidos, enquanto o Santos vem em segundo, com R$ 377.638,46.



A dupla Flamengo-Fluminense deveria estar na posição do clube da Baixada Santista, já que em tese teriam direito a R$ 392.244,64. Porém, com diversas penhoras, o Rubro-negro ficou em terceiro lugar.



Para o Fluminense, após as dívidas pagas, sobrou R$ 147.108,91, ficando na sexta e última posição. Vasco e Botafogo poderiam ficar com R$ 324.256,61 se não fossem as dívidas.



No fim das contas, o Gigante da Colina ficou na quarta colocação em arrecadação, com R$ 246.144,09, seguido pelo Alvinegro, em quinto, com R$ 194.553,97.



Após as decisões de cada estadual, todos com direito a casa cheia, resta saber se o conceito das arenas está ultrapassado no Brasil, onde deverá haver sempre briga por ingressos para assistir aos jogos, ou se o torcedor brasileiro gosta mesmo é de comparecer às partidas decisivas.



Veja as estatísticas



Renda líquida de cada clube



1. Corinthians = R$ 644.319,18

2. Santos = R$ 377.638,46

3. Flamengo = R$ 252.846,53

4. Vasco = R$ 246.144,09

5. Botafogo = R$ 194.553,97

6. Fluminense = R$ 147.108,91



Vasco 0 x 4 Botafogo

- Ingressos à venda: 74.694

- Ingressos vendidos: 66.255

- Receita bruta: R$ 1.096.229,50

- Receita liquida: R$ 648.513,22

- Distribuição da receita: R$ 324.256,61 para cada um. Após penhoras, R$ 246.144,09 para o Vasco e R$ 194.553,97 para o Botafogo.

- Ingresso mais caro: R$ 120 (cadeira especial/inteira)

- Ingresso mais barato: R$ 20 (cadeira inferior/inteira)



Flamengo 1 x 0 Fluminense

- Ingressos à venda: 74.647

- Ingressos vendidos: 68.313

- Receita bruta: R$ 1.245.363,00

- Receita liquida: R$ 784.489,27

- Distribuição da receita: R$ 392.244,64 para cada um. Após penhoras, R$ 252.846,53 para o Flamengo e R$ 147.108,91 para o Fluminense.

- Ingresso mais caro: R$ 120 (cadeira especial/inteira)

- Ingresso mais barato: R$ 20 (cadeira inferior/inteira)



Santos 2 x 1 Palmeiras

- Ingressos à venda: 17.773

- Ingressos vendidos: 17.773

- Receita bruta: R$ 560.350,00

- Receita liquida: R$ 377.638,46

- Distribuição da receita: R$ 377.638,46 para o Santos.

- Ingresso mais caro: R$ 100 (cadeira coberta lateral/inteira)

- Ingresso mais barato: R$ 20 (arquibancada e cartão smart/inteira)



Corinthians 2 x 1 São Paulo

- Ingressos à venda: 31.147

- Ingressos vendidos: 30.838

- Receita bruta: R$ 1.109.811,50

- Receita liquida: R$ 644.319,18

- Distribuição da receita: R$ 644.319,18 para o Corinthians.

- Ingresso mais caro: R$ 150 (numerada coberta VIP/inteira)

- Ingresso mais barato: R$ 30 (arquibancada e arquibancada família/inteira)