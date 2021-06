STTU: interoperabilidade será implantada

Isabela Santos

O secretário municipal de Transporte e Trânsito Urbano, Kelps Lima, declarou na manhã desta quarta-feira (8), em coletiva de imprensa, que a decisão foi tomada para beneficiar os usuários do transporte público na capital. “O foco da STTU não é fazer acordo com Seturn, nem Sitoparn. O nosso foco é beneficiar o usuário”, disse.Ele explicou que o sistema ainda deve ser regulamentado por lei. “É desejo da prefeitura que haja a bilhetagem única, mas é preciso passar por um processo jurídico”, declarou Kelps Lima.“O que eles pediam era acesso ao mecanismo da Seturn. O Sitoparn tem que fazer o bilhete deles. Porém nada impede que as empresas cheguem a um acordo”.Segundo o secretário, o Sitoparn já informou que tem condições de implementar o sistema em 60 dias após a aprovação da lei, que terá seu projeto apresentado na próxima quinta-feira (15) na Câmara.“O sistema de transporte em Natal é distorcido”, disse o secretário da STTU apontando a falta de licitação como a pior falha do sistema. E completou. “Ela corrige vários problemas existentes. A frota será mais nova, a tarifa mais justa, haverá um sistema integrado entre permissionários e ônibus”Segundo Lima, o alto custo das passagens se dá por diversos fatores. Dentre eles, a deficiência das rotas. “O desenho das linhas é ruim, o sistema todo é ruim e não dá para mudar da noite para o dia”.Para ele, também é necessária uma mudança “profunda” nas carteiras de estudantes. “É preciso acabar com fantasmas e diminuir o valor das carteiras”.A mudança no sistema de cobrança ainda não significa que será implantada a bilhetagem única nos alternativos e nos transportes tradicionais. O secretário Kelps Lima explicou que em um primeiro momento será proposta a interoperabilidade, de modo que o bilhete adquirido para os opcionais seja válido também para os ônibus. E vice-versa.“A forma pretendida pelo Sitoparn não era válida porque eles procuravam adotar o mesmo sistema dos ônibus. Da forma proposta, eles terão que desenvolver um meio que seja interligado com o do Seturn”, disse o secretário.Porém, as cobranças serão utilizadas somente até a realização da licitação, prevista para o segundo semestre deste ano. Segundo Kelps Lima, depois dos trâmites legais, “a concorrência acaba e a discussão se encerra”.Para a presidente do Sitoparn, Edileuza Queiroz, a decisão desta quarta-feira foi um grande passo para a implantação da bilhetagem unificada.. “Eles entenderam que a população era a principal prejudicada com a diferenciação do sistema. Com a decisão, os alternativos voltam a circular, cumprindo o itinerário e devolvendo o emprego aos que estavam parados desde o início do ano”, disse.