Rogério Marinho é a favor de alforria a Luiz Almir

Vlademir Alexandre Rogério Marinho: defesa dos que estão insatisfeitos com seus partidos.

Em entrevista ao Jornal do Dia, da TV Ponta Negra, Rogério Marinho defendeu a tese de que os políticos tivessem o direito de estar onde se sentiam bem e onde quisessem estar. No caso específico de Luiz Almir, Rogério Marinho – que deixou o PSB após conseguir a justa-causa no TSE – disse que não seria empecilho para a desfiliação do parlamentar estadual.“É uma decisão que não depende de mim. Nem da Executiva do partido eu sou ainda. Mas acho que as pessoas só devem permanecer onde estão satisfeitas. No que depender de mim, ele (Luiz Almir) será liberado”, disse o deputado federal.Anteriormente, o atual presidente estadual do PSDB, Geraldo Melo, afirmou que o PSDB não liberaria o deputado Luiz Almir, argumentando que não há qualquer tipo de discriminação da legenda com o parlamentar. Na ocasião, Geraldo também disse que a decisão não caberia a ele, mas manifestou-se contra a saída do deputado.