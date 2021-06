Diretor Geral do DNOCS toma posse em Comitê Regional Ao comitê compete promover a integração das ações dos órgãos e entidades federais na área de atuação da Sudene.

O diretor geral do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS), Elias Fernandes, tomou posse esta semana, no Comitê Regional de Articulação dos Órgãos e Entidades Federais, em Montes Claros, Minas Gerais, na 5ª reunião do Conselho Deliberativo da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), presidida pelo Presidente da República, Luís Inácio Lula da Silva.



Na reunião foram comemorados os 50 anos de criação da instituição. Dois temas receberam grande destaque: a Ferrovia Nova Transnordestina e a implantação de uma malha aérea regional para o Nordeste.



Ao comitê compete promover a integração das ações dos órgãos e entidades federais na área de atuação da Sudene; auxiliar a Sudene no monitoramento da execução e avaliação do Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste; trabalhar integradamente visando evitar sobreposições na execução de programas, projetos e ações no Nordeste; propor prioridades setoriais e espaciais para aplicação dos recursos; atuar conjuntamente visando a implementação dos programas definidos como prioritários para o Nordeste pelo Governo Federal e permitir um processo permanente de cooperação entre as instituições federais.



O Conselho Deliberativo da Sudene é o órgão máximo de articulação e decisões estratégicas da autarquia, vinculada ao Ministério da Integração Nacional.



Estiveram também presentes na reunião, a ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, o ministro da Integração Nacional, Geddel Vieira Lima, o governador de Minas Gerais, Aécio Neves, governadores do Nordeste, prefeitos da região, representantes da classe empresarial e dos trabalhadores.