Náutico contrata lateral que interessava ao América Diretoria do clube pernambucano anunciou a contratação de Badé nesta quarta-feira (29).

A diretoria de futebol do Náutico anunciou a contratação do lateral-esquerdo Badé, que estava no Chapecoense. O atleta chega quarta-feira (6) na capital pernambucana e ficará no Náutico até dezembro.



Badé era um dos jogadores pretendidos pelo América para a disputa da série B, que começa no dia 9 de maio para o alvirrubro. Contudo, o fato da equipe pernambucana estar na primeira divisão pesou na contratação.



Moacir Monteiro da Silva Filho tem 27 anos e começou a carreira no Coritiba. Passou por clubes como Fluminense, Portuguesa, Avaí, Atlético-PR, Bahia, Santa Cruz, Criciúma, São Bento-SP e Marcílio Dias-SC, antes de chegar ao Chapecoense na atual temporada.



