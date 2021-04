Sorteio de árbitros da oitava rodada do Estadual será no Calçadão do Centro A ideia é dar uma maior transparência e lisura ao sorteio em si.

A Comissão Estadual de Árbitros de Futebol - CEAF-RN - resolveu inovar nos sorteios dos árbiros para as rodadas do Campeonato Estadual: o próximo sorteio, para a oitava rodada do segundo turno da competição, será no meio da rua mesmo - precisamente, nesta quinta (02.04) à tarde no meio da cidade Alta, em pleno Calçadão da João Pessoa.



Eis a íntegra do comunicado original, via FNF:



O presidente da CEAF/RN, Francisco Armando Falcão, informa que o próximo sorteio referente à oitava rodada do Campeonato Estadual de Profissionais será realizado no dia 02.04.09 as 16h00min no cruzamento da Avenida Rio Branco com a Avenida João Pessoa, em frente a C & A. Segundo Falcão, um popular será convidado para proceder ao sorteio. O objetivo da modificação segundo o presidente da CEAF é dá mais lisura e transparência ao evento.