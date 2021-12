São Gonçalo do Amarante comemora dia do Artista Plástico Projeto Cultural Musimagem apresenta artes plásticas, música e vídeo.

São Gonçalo do Amarante comemora o dia do Artista Plástico com arte, música e vídeos no Projeto Cultural Musimagem, realizado nesta sexta-feira (8) às 20h no Teatro Municipal de São Gonçalo do Amarante (Poti Cavalcanti).



O evento terá uma exposição de artes plásticas com artistas locais e mostra de vídeos. Haverá ainda a participação das bandas Pedubreu e Guver Pop Rock e apresentação do músico popular França D'Lima.



Intervenções Cênicas de alunos da escola Municipal de Teatro Carlos Nereu de Souza/ZN também vão fazer a alegria da comemoração.