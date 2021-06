Lula diz que pacote habitacional precisa de tempo de maturação O programa destina-se ao público com faixa de renda entre três e dez salários mínimos. Estima-se que exista um público-alvo de quatro milhões de pessoas.

Ao comentar o início do cadastramento de interessados no programa Minha Casa, Minha Vida, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que o pacote precisa de um “tempo de maturação” para que a população possa perceber os primeiros resultados. A partir de hoje (13), o governo federal começa a registrar pessoas que querem comprar casas e também projetos de empresas para a construção das moradias.



“É um desafio para o governo, para as prefeituras, para os estados, para os empresários”, disse, em seu programa semanal Café com o Presidente, ao se referir à promessa de construção de um milhão de casas.



Para Lula, o pacote habitacional vai permitir “aperfeiçoamento” e “amadurecimento” ao país. Ele destacou que o objetivo do plano é abrir caminho para “respostas” ao déficit habitacional brasileiro e para os níveis de desemprego, sobretudo em tempos de crise financeira internacional.



O programa destina-se ao público com faixa de renda entre três e dez salários mínimos. Estima-se que, nessa faixa de renda, exista um público-alvo de quatro milhões de pessoas, na base de clientes do Banco do Brasil, um dos financiadores do projeto.



“As exportações têm diminuído em todos os países. Todo mundo vai comprar apenas o necessário e isso cria problema em vários setores”, afirmou o presidente. Ele lembrou que a estratégia do governo brasileiro é fortalecer o mercado interno, com destaque para investimentos no setor automobilístico e de infra-estrutura e para as obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).