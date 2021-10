Vereadores cobram transparência na apresentação das emendas à Reforma

Elpídio Júnior “É importante que o conteúdo de cada uma das emendas seja exposto de forma clara aos parlamentares”, pediu Hermano Morais.

“É importante que o conteúdo de cada uma das emendas seja exposto de forma clara aos parlamentares”, pediu o vereador.Enildo Alves respondeu ao parlamentar lembrando que já solicitou a prorrogação da sessão até o término dos trabalhos e argumentou que quando os vereadores acharem necessário, a votação poderá ser interrompida sem nenhum problema.“A gente pode começar as votações hoje (28), continuar amanhã e terminar só na quinta-feira (30) sem nenhuma dificuldade”, declarou o líder da prefeita na Câmara.O pessebista fez questão de reforçar, antes do inicio da apreciação e votação das emendas, que a bancada de oposição foi a principal vitoriosa no Projeto porque já conseguiu a aprovação da elevação da Guarda Municipal como secretaria adjunta da nova pasta de Defesa Social, além da criação da Secretaria da Mulher.“Duas emendas da bancada de oposição já foram incluídas ao Projeto. Isso demonstra a responsabilidade do Executivo em analisar as propostas sugeridas pelos parlamentares, independe do partido do qual fazem parte”, ressaltou Enildo Alves.Até o momento, os parlamentares não apreciaram nenhuma emenda.