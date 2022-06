Atlético perde de virada para o Náutico na Arena da Baixada O Atlético vencia de 2 a 0, com dois gols de Wallyson, mas cedeu o empate e a virada no segundo tempo da partida.

O Atlético Paranaense não conseguiu segurar a vantagem de dois gols e sofreu a derrota para o Náutico por 3 a 2 neste domingo na Arena. Este resultado deixa o Furacão com um ponto no Campeonato Brasileiro. Na próxima rodada, o CAP enfrenta o Flamengo no Rio de Janeiro.



O Rubro-negro segue sem vencer, após três rodadas do Brasileiro. Com apenas um ponto permaneceu na zona de rebaixamento, em 19° lugar. O Náutico ainda está invicto na competição. Com 7 pontos, terminou a partida em segundo lugar.



O destaque do Atlético foi o jovem artilheiro Wallyson, autor dos dois gols rubro-negros. No Náutico, quem brilhou foi o atacante Anderson Lessa que marcou dois gols, o de empate e o da vitória. Gladstone, foi autor do outro gol dos pernambucanos





O jogo.

Aos 9 minutos, o Náutico quase abriu o placar após Rafael Santos perder a bola para o ataque pernambucano. Sozinho na área, Gilmar chutou para fora.



A primeira chance do Furacão foi aos 18 quando Wallsyon fez boa jogada pela esquerda e tocou para Marcinho. O meia foi travado na finalização. Aos 22, Raul arriscou de longe e Eduardo defendeu bem.



As chances sem sucesso deixavam a torcida apreensiva quando Márcio Azevedo fez ótimo lançamento para Wallyson que se aproveitou da indecisão da defesa para finalizar da linha de fundo e abrir o placar. CAP 1 a 0.



Wallyson mostrou novamente o faro do gol quando aos 34 pressentiu que a bola sobraria para ele após a disputa entre Asprilla e Wesley. O atacante driblou o goleiro e tocou para as redes. 2 a 0.



O segundo tempo não começou bem para o Atlético. Logo aos dois minutos, Gladstone se aproveitou de uma bola rebatida e finalizou com precisão para diminuir. 2 a 1. E aos 11, após uma falha do goleiro Galatto, Anderson Lessa empatou. 2 a 2.



Após sofrer o gol de empate, Geninho tentou alterar o ritmo do time colocando Gabriel Pimba e Patrick mas a correria do time acabou deixando espaços na defesa e o Náutico virou aos 39 com Anderson Lessa. No final, Wallyson ainda sentiu uma lesão muscular e deixou o CAP com um jogador a menos. Final CAP 2 X 3 Náutico.





ATLÉTICO-PR: Galatto, Raul, Antônio Carlos, Rafael Santos e Márcio Azevedo; Chico, Rafael Miranda, Marcinho (Gabriel Pimba) e Wesley (Gustavo); Rafael Moura e Wallyson



NAUTICO: Eduardo, Gladstone (Negrete), Vagner, Asprilla e Eduardo Erê (Anderson Lessa); Derley, Johnny, Dinda (Juliano) e Wellington; Carlinhos Bala e Gilmar



Data: 24/05/2009 (domingo)

Local: estádio Arena da Baixada, em Curitiba-PR

Árbitro: Elmo Resende da Cunha (GO).

Auxiliares: Cristhian Passos Sorence e Fabrício Vilarinho da Silva (GO).



Público: 14.172 pagantes

Renda: R$ 214.980

Cartões amarelos: Asprilla, Wellington (Náutico), Wesley (Atlético-PR)

Gols: Wesley, aos 25 e 35 minutos do primeiro tempo. Gladstone, aos 2 min e Anderson Lessa, aos 11 min e aos 37 min do segundo tempo