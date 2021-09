Imposto sobre combustíveis pode subir para compensar queda na arrecadação O Ministro de Minas e Energia garantiu que nenhuma medida será tomada antes de três ou quatro meses de estudo.

O ministro de Minas e Energia, Edison Lobão, confirmou hoje (22) que está em estudo a possibilidade de aumentar a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (Cide) sobre os combustíveis para compensar a queda na arrecadação do governo.



Ele disse, no entanto, que o fato de a idéia estar em estudo não significa que ela é “uma medida vitoriosa” e acrescentou que nenhuma decisão sobre o assunto deve ser tomada antes de três ou quatro meses de estudo.



“Isso está sendo ainda estudado, vamos levar tempo ainda para tomar essa decisão, é um estudo do Ministério da Fazenda com a Petrobras e o Ministério de Minas e Energia. Estamos verificando a repercussão financeira dessa redução, de custo do preço da gasolina e do diesel e se isso vai ou não para a Cide. Não há uma decisão ainda”, reforçou.



Segundo o ministro, um dos pontos sob análise é o repasse ao consumidor de uma possível redução no preço do combustível. “Nas discussões surgiu esse problema da Cide, de não repassar [a queda no preço], mas a idéia central é repassar ao consumidor a redução”, disse.