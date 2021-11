Ex-músico do Violeta de Outono faz show em Natal

Divulgação Sandro Garcia divulga músicas do CD solo “Jogos Metropolitanos”.

A primeira apresentação será às 17h em Nalva Melo Café Salão. Na ocasião, ele toca acompanhado por Alexandre Alves (bateria) e Henrique Pinto (baixo), ambos do The Automatics (RN). O evento terá ainda a participação do potiguar Adriano Ajambuja.Sandro Garcia toca ainda no Aprecie Pub, em Ponta Negra, às 22h. Rodrigo Cruz (RN) abre a noite, com repertório de blues, rock e brega.Garcia é considerado uma das lendas do rock paulistano independente e começou sua trajetória musical ainda na segunda metade da década de oitenta, com o grupo Faces & Fases. Depois, veio o The Charts (que lançou dois álbuns), Violeta de Outono (entre 1998 e 2002) e Momento 68 (1999).Desde 2002, o guitarrista integra o Continental Combo, quarteto que já lançou vários EP’s e é um dos nomes mais ativos da Monstro Discos.