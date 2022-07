CAERN quer ouvir a comunidade para melhorar prestação de serviço

Elpídio Júnior

A empresa constatou que mais de 60% das chamadas seriam evitadas se os usuários não colocassem lixo (fraldas descartáveis, absorventes, etc.) nos vasos sanitários que obstrui a tubulação de esgoto.O grupo pertence a Regional Natal Sul e vai promover reuniões em diversos bairros de Natal, a exemplo do que aconteceu antes da implantação do sistema condominial de esgotos.A primeira reunião foi realizada recentemente no Centro Comunitário de Santos Reis, oportunidade em que os técnicos explicaram detalhadamente como usar o sistema de esgoto condominial, o que deve e o que não deve ser canalizado para a rede coletora.Os bairros Rocas e Santos Reis foram os primeiros beneficiados com essa modalidade de esgotamento sanitário, que recolhe os dejetos pelos quintais das casas, interligadas por quadra, de onde sai a ligação para um coletor e daí até a estação elevatória.O processo reduz os custos e, consequentemente, diminui a tarifa de esgoto em 50 por cento, comparando-se com o sistema convencional, ficando em apenas 35 por cento do valor da conta de água. Uma programação está sendo montada para estender o trabalho com a comunidade a outros bairros da cidade.