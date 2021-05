Venda de veículos bate recorde no primeiro trimestre de 2009

Somente em março, os brasileiros compraram 271.393 automóveis, veículos comerciais leves, caminhões e ônibus. Quantidade próxima do recorde para um mês, que é de julho de 2008, quando as vendas alcançaram 288,1 mil.Os números de março deste ano foram 36,1% superiores aos de fevereiro e 16,8% acima dos do mesmo mês de 2008. Nos 31 dias, foram emplacados 214 mil automóveis, 8.643 caminhões, 46.829 comerciais leves e 1.791 ônibus.Já a venda de motocicletas, que só a partir deste mês recebeu o beneficio de redução de impostos do Governo Federal (redução do Cofins), contabilizou 139.230 unidades vendidas em março.O corte no IPI para os veículos motor até 1.0 e a redução pela metade nos até 2.0 foi prorrogado pelo Governo Federal até junho. Os bons resultados de vendas nos últimos meses tiveram papel importante nessa decisão.