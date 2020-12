Instituto Pró-Memória de Macaíba reedita quatro livros

Em parceria com o Senado Federal, o Instituto Pró-Memória, de Macaíba, está reeditando, de uma vez só, quatro livros: "Ensaios de Literatura e Filosofia"; "Fundamentos do Stardard Jurídico" e "O Sistema de Veto nos EUA", do escritor macaibense Otacílio Alecrim, e "Memórias", do senador Eloi de Souza.O lançamento será nesta sexta-feira, às 20h, na Casa da Cultura Nair de Andrade Mesquita, em Macaíba, e contará com as presenças do senador Garibaldi Alves Filho e do presidente do instituto, Olímpio Maciel.

"Memórias" foi escolhido para comemorar o cinqüentenário do falecimento do senador pernambucano, ocorrido em outubro de 1959.

Após o lançamento, os livros serão colocados à venda na rede de livrarias Sciciliano e na Cooperativa Universitária da UFRN, com preços que variam entre R$ 10 e R$ 30.