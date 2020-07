Aumenta em 18% denúncias contra polícias em 2008 Segundo a Ouvidoria de Polícia, foram registradas no ano passado 136 denúncias contra a Polícia Militar e 72 contra a Polícia Civil.

A Ouvidoria de Polícia lançou na manhã desta terça-feira (3) o Relatório Anual de Atividades da Ouvidoria referentes ao ano de 2008, onde mostra que a violência e o abuso de autoridade entre os policiais militares aumentou em 18% e 3%, respectivamente, comparado com o ano de 2007. Já na Polícia Civil, a violência física cresceu 8% e o abuso de autoridade, 16%. Foram registradas 136 denúncias contra a Polícia Militar e 72 contra a Polícia Civil.



De acordo com informações do relatório, de 2001 a 2008 foram registrados 98 casos de homicídios com participação de policiais, sendo que nos últimos quatro anos o aumento foi de 70%. Este número ainda seria maior se fossem acrescentandos os crimes de autoria desconhecida, praticados pelos grupos de extermínio com a participação de policiais.



Em 2008, a Ouvidoria de Polícia registrou 241 denúncias contra policiais no Rio Grande do Norte, número superior às 230 feitas no ano de 2007. Na Polícia Militar, 42% dos abusos acontecem nas ruas e 20% nas unidades policiais; enquanto 46% dos casos envolvendo a Polícia Civil acontecem dentro das unidades e 26% nas ruas.



A maior parte das vítimas da PM é homem, com idade inferior a 35 anos e baixa escolaridade. As localidades campeãs de ocorrência, segundo o relatório, são os bairros do Alecrim e de Nossa Senhora da Apresentação, com 8%. No interior, o município que lidera as estatísticas é Parnamirim, com 12%, seguido por Mossoró e Caicó, que registram 11% cada.



As principais vítimas da Polícia Civil são homens, com menos de 35 anos, de baixas escolaridade e renda. As ocorrências registradas na capital se concentram na Ribeira (19%), Felipe Camarão (15%) e Alecrim (12%). No interior, São José de Mipibu tem19%, seguida por Macau, com 15% e Parnamirim, com 11%.