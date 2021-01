Confiante, Nelsinho quer Q3 e pontos na Austrália

Divulgação/RB Nelsinho Piquet pensa em estrear pontuando na Fórmula 1

O então novato recebeu muitas críticas no ano passado. Elas diminuíram um pouco após pódio no GP da Alemanha, no qual foi o segundo colocado. Somou 19 pontos, enquanto Fernando Alonso garantiu 61 e duas vitórias."Sinto-me muito mais confiante neste ano e ansioso por voltar a Melbourne", disse. "Aprendi muito com a equipe em 2008 e agora tenho um ano de experiência, o que facilitará as coisas. Também esta é uma nova era na F-1, mas progredimos com o carro nos testes e vamos à Austrália com esperanças altas."Largar entre os dez primeiros colocados, algo que ocorreu em cinco ocasiões com Nelsinho em 2008, é sua primeira meta: "Sabemos que temos um bom carro de corrida, consistente, e acredito sermos competitivos em Melbourne. Farei meu melhor para tentar alcançar o Q3 e chegar aos pontos".Nelsinho, em seu segundo ano, encontra uma F-1 bem diferente daquela que conheceu em 2008. "Os carros são totalmente diferentes dos do ano passado, então foi necessária adaptação de todos os pilotos", disse"Foi um desafio para engenheiros e competidores aprender sobre Kers e flaps móveis da asa dianteira, pois são sistemas totalmente novos", admite."Também precisamos nos adaptar ao retorno dos pneus slick, mas estou realmente feliz por vê-los de volta, já que são mais divertidos", Encerrou o brasileiro.