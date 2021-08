Vettel vence GP da China Alemão da Red Bull que já tinha surpreendido ao largar na pole, conseguiu a vitória em Xangai.

Vitória indiscutível. Isso é o que se pode dizer do que conseguiu hoje o alemão Sebastian Vettel, que deu à Red Bull a primeira vitória da equipe em sua história na F1. O piloto completou a prova em 1h57min43s485 impondo uma diferença de 10s9 para Mark Webber (Red Bull), o segundo colocado. Jenson Button (Brawn) completou o pódio.



Rubens Barrichello (Brawn) foi o quarto, seguido de Heikki Kovalainen e Lewis Hamilton (McLaren). Completaram os oito que pontuaram, Timo Glock (Toyota) e Sebastien Buemi (Toro Rosso). Nelsinho Piquet foi o 16º com a Renault e Felipe Massa (Ferrari) abandonou.



A corrida começou com pista molhada e largada com Safety Car. O carro de segurança liderou o pelotão por sete voltas, e alguns pilotos – entre eles Fernando Alonso (Renault), fizeram sua parada no box -, e quando a pista foi liberada, Vettel tratou de fazer o que mais gosta, acelerar. Lá atrás o destaque era Hamilton que ganhou as posições sobre Kimi Raikkonen (Ferrari) e Jarno Trulli (Toyota). Barrichello na volta 13 estava em 3º, até que ele cometeu um erro e cedeu a posição para Button. Um pouco depois, Lewis rodou e caiu para 10º.



Nas voltas 14 e 15 os pilotos da Red Bull fizeram suas primeiras paradas de box e nem mesmo a volta do Safety Car na 18ª passagem brecou o avanço dos carros azuis na pista. O carro de segurança voltou a liderar o pelotão devido ao incidente entre Robert Kubica (BMW) e Trulli, que estava lento pela pista e foi "atropelado" pelo polonês. Durante a presença do Safety Car, Buemi tocou em Vettel, mas nem isso foi capaz de parar o alemão.



Na 22ª passagem Felipe Massa parou na longa reta com o carro aparentando estar com pane seca, mas a própria Ferrari confirmou que o brasileiro teve um problema elétrico. Massa ocupava a terceira posição, sem ainda ter parado nos boxes, o que faria apenas uma vez, assim como Hamilton, que rodou quatro vezes, e Raikkonen, que foi ultrapassado três vezes somente pelo inglês.



Na volta 23 a corrida foi reiniciada e um novo susto foi dado em todos na 28ª passagem, quando Nelsinho Piquet rodou e acabou destruindo o bico de seu carro ao tocar em uma placa de publicidade. Outros pilotos como Sebastien Bourdais (Toro Rosso) e Alonso também rodaram.



Enquanto isso, Vettel rumava ao seu segundo pódio e a sua segunda vitória. O alemão só perdeu a liderança momentaneamente após seus dois pit stops. Webber completou a dobradinha e Button levou seu carro ao pódio. Os dois travaram uma briga acirrada pelo segundo posto, com cada um tendo escapado uma vez da pista e com o australiano ultrapassando o inglês líder do campeonato no trecho final do GP.



Barrichello tentou dar o "pulo do gato" não trocando os pneus de chuva em seu segundo pit stop, mas a água voltou a cair e o brasileiro não saiu do quarto posto. Nico Rosberg (Williams) colocou pneus intermediários, o que também não se mostrou eficaz na encharcada pista de Xangai. Adrian Sutil vinha em um histórico sexto lugar para a Force India, mas perdeu o controle do seu carro e bateu de frente na parede restando cinco voltas.



*Fonte: www.autoracing.com.br