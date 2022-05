Construtora deve bancar obras para evitar dano a condomínio De acordo com os moradores, a deformação do muro está ocorrendo em virtude das escavações da obra vizinha, que é feita sem contenção.

A Construtora Metro Linear Ltda e o proprietário do imóvel vizinho ao condomínio residencial Monza, localizado em Nova Parnamirim, foram condenados a pagar, no prazo de 48 horas, o valor de R$ 34 mil para execução das obras de contenção, a fim de evitar o desabamento do prédio.



Se não for cumprido o prazo, será cobrada ainda uma multa diária no valor de R$ 1 mil. Além disso, foi autorizada a derrubada, se necessária, das paredes do imóvel.



As sete proprietários do condomínio Monza denunciaram a construção irregular de um prédio no terreno ao lado, pela Construtora Metro Linear Ltda.



Segundo os autores da ação, a escavação da obra está ocasionado rachaduras, gerando possibilidade de danos estruturais, com grave risco de desmoronamento.



Os proprietários buscaram o julgamento antecipado da ação para que a empresa promova o reforço na estrutura de contenção existente, para que derrubem o muro dos fundos do condomínio Monza e o reconstruam.



O prédio, segundo os moradores, foi interditado pelo Corpo de Bombeiros, e eles só podem voltar aos apartamentos quando autorizados. Informaram ainda que a realização de orçamento para execução de obra preventiva deve ser iniciada imediatamente.



Eles pediram que seja depositado o valor necessário à obra de contenção, bem como a reconstrução do muro do edifício, além de autorizada a demolição de paredes na obra vizinha .



Por fim, requisitaram o oficiamento à Polícia Federal para que o proprietário do imóvel vizinho, o italiano Pietro Cerqueti, seja impedido de sair do país. O pedido de oficiamento à Polícia Federal foi indeferido.



O juiz Lamarck Araujo Teotonio entendeu que está claro o direito dos autores, além do direito à cessação de qualquer interferência prejudicial à segurança do morador, provocada por imóvel vizinho.



No caso, o laudo de vistoria realizado demonstrou de forma clara o dano no imóvel.