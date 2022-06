Internacional vence Goiás e lidera isolado a Série A Bastou um gol, obra de Taison, para garantir o primeiro lugar do time gaúcho na competição.

O Internacional venceu o Goiás por 1 a 0 - na casa do adversário, precisamente o estádio Serra Dourada - o resultado não apenas manteve o time colorado na frente mas, em combinação com os demais jogos de hoje, ainda garantiu a liderança isolada.



O time da casa começou mandando na partida, pressionando o Internacional na sua defesa, trocando passes rápidos - por outro lado, o Goiás tentou, sem sucesso, os cruzamentos na área adversária. Foi aí que os gaúchos começaram a "cavar" um caminho: já que não dava para tramar um lance ofensivo decente, dada a marcação dos anfitriões, a saída passou a ser chutar de fora da área.



Foi numa jogada dessas que o Inter quase abriu o marcador no primeiro tempo - aos 27 minutos, Giuliano "soltou o pé", porém a bola desviou em Rafael Tolói e acabou na linha de fundo.



No segundo tempo, os visitantes vieram mais atirados; aí quase que o Goiás abriu o placar, com Felipe nos minutos iniciais. O Internacional só encontrou de vez o rumo quando entraram Taison e Sandro. E foi exatamente Taison que fez o gol único da partida,aos 32 minutos, recebendo de cabeça cruzamento de Marcelo Cordeiro.



Daí para diante, o Goiás apertou ainda mais o ataque - os lances de perigo foram de pronto aparados pelos marcadores do Internacional, que aproveitaram para tentar, sem sucesso, um segundo gol.



De toda forma, foi a terceira vitória seguida do time colorado a Série A; agora, a preocupação imediata do Internacional passa a ser a Copa do Brasil - tem jogo contra o Coritiba na quarta (27), no estádio Beira-Rio, na "ida" das semifinais.



O Goiás, do técnico Hélio dos Sanjos, atuou com Harlei; Ernando, Rafael Tolói, João Paulo (Jael), Fábio Bahia; Amaral, Ramalho, Felipe Menezes (Eduardo Ramos), Julio César; Iarley e Felipe (Bruno Meneghel). O Inter, do técnico Tite, venceu com Lauro; Bolívar, Sorondo, Danny Morais, Marcelo Cordeiro; Glaydson, Magrão (Sandro), Guiñazu, Andrezinho; Giuliano (Taison) e Alecsandro (Leandrão).