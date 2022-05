Jogadores destacam forma de treinamento de Artuzinho no ABC

Elpídio Júnior

Dentro de campo, Artuzinho orientava os jogadores, em especial, na troca de passes no meio-campo ligando ao ataque do ABC. O treino foi paralisado várias vezes e, aos gritos, o técnico mostrava sua irritação com erros e mostrava aos atletas a forma como queria o trabalho. Além disso, cobranças de escanteio e faltas foram trabalhadas à exaustão além de finalizações em gol.Para o atacante Gabriel, que retornou ao ataque do ABC, a questão principal é acertar o entrosamento do time com o novo técnico. “Vi que ele gosta de trabalhar forte e quer entrosar logo o pessoal”, disse. O atleta alvinegro comentou que “é complicado” a mudança de técnico numa competição.Gabriel destacou a “forma de trabalhar e de repetir jogadas” do novo treinador alvinegro. “Ele (Artuzinho) não admite erros”, analisou.Já o também atacante Ricardinho lembra que “o treinador já chegou pensando em subir”. “Ele quer coisas grandes”, disse. O jogador declarou que Artuzinho já quer os três pontos diante do Juventude/RS na próxima rodada da série B mesmo o alvinegro jogando fora de casa.Segundo ele, com a chegada do novo treinador, o ABC tem tudo para engrenar na competição. “Temos jogadores de qualidade e com o trabalho forte dentro de campo o clima fica muito bom na equipe”, revelou.O novo técnico já tem quatro desfalques certos para o jogo contra o Juventude, no sábado (23), em Caxias do Sul. Os zagueiros Fabiano e Juninho, o volante Simão e o meia Sandro seguem entregues ao Departamento Médiso. Os dois últimos com problemas musculares e Juninho teve o braço fraturado em dois pontos e isso deve atrasar seu retorno aos gramados.Artuzinho ainda não definiu o time titular e também quem serão os substítutos dos quatro jogadores que desfalcam o alvinegro. "Não há nada definido nos titulares", afirmou.Pelas contas de Artuzinho, os titulares só serão definidos no último treinamento do ABC na sexta-feira (22), em Caxias do Sul.