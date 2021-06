Evangélicos mantém rotina durante Semana Santa Período da Páscoa não tem uma programação específica para os protestantes.

Ao contrário do que ocorre entre os católicos, a Igreja Evangélica não altera a sua programação devido ao período de Páscoa, nem estabelece um cronograma específico para a Semana Santa. No entendimento dos protestantes, é necessário que o sentido da pascal seja debatido constantemente entre os cristãos.



Apesar de lembrar do período, os únicos eventos que ocorrem durante a Semana Santa são retiros de jovens, assim como os que são realizados no período de carnaval. O sentido bíblico da páscoa, no entendimento dos que fazem a Igreja Evangélica, vem sendo desvirtuado pela mídia e por grande parte da população cristã.



“Infelizmente, grande parte das pessoas só lembra da páscoa como o tempo do ovo de chocolate, do coelho, mas esquecem o martírio, a morte e a ressurreição de Jesus. Na Igreja Evangélica, mensalmente é celebrada a ceia para rememorar tudo isso, e não apenas no período de páscoa, que não tem uma programação específica para nós”, explicou o pastor Marcos Kleber, da Assembléia de Deus de Candelária.



Outro fato que difere a Igreja Evangélica da Católica são os costumes da sexta-feira da Semana Santa. Os evangélicos não deixam, especificamente, de comer carne no dia. Segundo o pastor Marcos Kleber, o jejum é algo muito pessoal e não há um dia específico para abdicar de algo que goste para relembrar o martírio de Cristo.



“Não há nada escrito na Bíblia que impeça de comer carne. O jejum é algo muito pessoal, é quando você se abstém de algo que faz parte de seu cotidiano”, explicou.