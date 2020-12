Secretário de Turismo espera manter volume de turistas da Escandinávia

David Freire

A empresa teria avisado a respeito do provável corte ainda no final de 2008, devido ao aumento dos gastos. “O custo do fretamento das aeronaves subiu muito e o pacote já estava ficando antieconômico. Eles nos informaram disso bem antes desse episódio (da morte do turista sueco em Pipa) e sempre disseram que nosso destino era o melhor avaliado pelos escandinavos”, revela o secretário.Por isso, Fernando Fernandes rejeita o argumento do maior jornal da Suécia, o VG, que apontou como principal motivo do cancelamento a violência e a criminalidade no Estado, dando destaque à morte do turista sueco Gert Björn Skytte, dia 1º de março, em Pipa.Para ele, a soma do aumento dos gastos ao fretar aeronaves, com o fato de a crise internacional ter feito muitos europeus reduzirem seus gastos com viagens, são os principais motivadores do fim desses voos charters.A expectativa do secretário, contudo, é que a empresa aérea portuguesa TAP aumente de dois para três os voos originários da Escandinávia, até o início do segundo semestre, e a operadora Ving/Apollo possa utilizar essas aeronaves para enviar seus clientes ao Rio Grande do Norte.Além disso, o governo deve iniciar, em abril, uma campanha publicitária na Suécia, Noruega e Dinamarca, com o objetivo de manter o interesse dos escandinavos em viajar ao Rio Grande do Norte.