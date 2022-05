Elvira do Ipiranga é encenado hoje Espetáculo é escrito pelo pintor e dramaturgo Racine Santos.

O espetáuculo Elvira do Ipiranga será encenado logo mais, às 20h desta quarta-feira (20), no Teatro Alberto Maranhão.



Os ingressos custam R$ 14 (inteira) e R$ 7 (meia).



A trama da peça é em torno de um cabaré durante a Ditadura Militar e AI-5, o cabaré de Elvira, quando de forma inusitada, ela corre nua pelas calçadas.



Encenada pela companhia Teatro do Sol, a história foi escrita em 1978 por Racine Santos, inspirada no momento delicado que o dramaturgo potiguar viveu no período da ditadura militar.



Apesar de ter sido escrita em 1978, a peça teve sua apresentação proibida na época, tendo subido aos palcos somente em 1996, em Portugal.