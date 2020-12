Mirocem Júnior é eleito presidente do TJD Novo presidente do Tribunal de Justiça Desportiva foi eleito por unanimidade nesta quarta-feira (18).

O procurador Mirocem Ferreira Júnior foi eleito nesta quarta-feira (18) para assumir o mandato como presidente do Tribunal de Justiça Desportiva (TJD) do Rio Grande do Norte.



A escolha de Mirocem foi por unanimidade, com oito votos a favor. O vice dele será Raimundo Mendes.



A chapa vitoriosa tem o apoio do ex-presidente do TJD, Pio Marinheiro. Mirocem Ferreira iria disputar o pleito contra Honório Júnior, mas este declinou da candidatura após conversa com o agora presidente do TJD.